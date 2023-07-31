النفط يقترب من تحقيق أعلى مكاسب شهرية خلال عام

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، اليوم الاثنين، وتتجه لتحقيق أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من عام، وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى أيلول/ سبتمبر، وشح الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

وينتهي عقد خام برنت لشهر أيلول/ سبتمبر في وقت لاحق اليوم. وكان عقد تشرين الأول/ أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.

واستقر خام برنت وغرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ نيسان/ أبريل ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر تموز/ يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ كانون الثاني/ يناير 2022.

وقال محللون إن من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل أيلول/ سبتمبر.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 يوليو تموز "ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة منذ منتصف حزيران/ يونيو حيث أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو".

وأضاف المحللون "ما زلنا نتوقع أن يستمر الخفض السعودي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى أيلول/ سبتمبر وأن ينخفض إلى النصف اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر".

وحافظ البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولارا للبرميل لشهر كانون الأول/ ديسمبر ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولارا في الربع الثاني من 2024.