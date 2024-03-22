هل تفرض أوروبا رسوماً جمركية على واردات الحبوب الروسية قريبا؟

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الخميس فرض رسوم جمركية على الحبوب الواردة من روسيا.

وقالت فون دير لايين، في مؤتمر صحفي، في نهاية اليوم الأول من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعددنا اقتراحاً يهدف إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة، الروسية منها والبيلاروسية".

وأضافت أن "هذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية لهذه المنتجات".

وأكدت أن هذا الإجراء "سيحرم روسيا من عائدات هذه الصادرات وسيضمن عدم دخول الصادرات غير القانونية من الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا، إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات غاضبة من جانب المزارعين في جميع أنحاء أوروبا.

ولا بد من التصديق على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن المنتجات الزراعية الروسية معفاة حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.