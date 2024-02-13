مخاوف إزاء ارتفاع نسبة التوظيف في أوروبا رغم الركود

ولفتت إلى أنه في حين توفر زيادة فرص العمل فترة راحة للحكومات، التي تتصارع مع القيود المفروضة على الميزانية، فإنها تهدد في الوقت نفسه الإنتاجية والقدرة التنافسية بسبب ركود النمو.

وأكدت أن الانفصال بين نمو تشغيل العمالة والتوسع الاقتصادي يتحدى النظريات الاقتصادية التقليدية، حيثُ كانت معدلات النمو المستدامة تعتبر ضرورية للتخفيف من حدة البطالة، إلا أن واقع اليوم يتحدى ذلك المنطق.

وأشارت إلى أن اختلال التوازن الديموغرافي أدى إلى تفاقم الضغوط على الخدمات والقطاعات العامة؛ الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لتجنب الأزمات، محذرًا من "التراخي".