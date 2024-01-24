خلال جلسة عاصفة.. انتقادات لـ"موازنة 2024" في لبنان

بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب اللبناني بشأن إقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، أكد خبراء أن هذه الموازنة لا تلبي طموحات اللبنانيين.

وفي هذا الصدد، قال نائب القوات اللبنانية فادي كرم، إن تكتل الجمهورية القوية لن يصوّت لصالح مشروع موازنة العام 2024، معتبرًا أن "هذه الموازنة غير إصلاحية، وتحافظ على مبدأ الفساد، ومبدأ التفلت من المحاسبة".

وأضاف في حديث خاص لـ "إرم نيوز " أن "هذه الموازنة لا تحفز لعودة الاستثمارات والأموال إلى لبنان، بل تمتص دماء الشعب اللبناني وتسلبه أرزاقه، ونحن كتكتل لا نوافق على هذا المنطق الذي اعتمدته الموازنة، ولكننا نشارك بجلسات مناقشة لبنودها بهدف التخفيف من أضرارها على المواطن اللبناني".

وأردف كرم: "لقد نجحنا من خلال عمل نوابنا أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية بإزالة الكثير من هذه الأضرار، ونحاول في الهيئة العامة للمجلس النيابي إسقاط المواد والبنود التي تشكل ضررًا على المواطن اللبناني".