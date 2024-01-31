الغارديان: منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي بصعوبة

شهدت منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023، والمكونة من 20 دولة مخاطر تتعلق بدخولها إلى حافة الركود، فيما نجت بصعوبة من الانكماش الاقتصادي بنمو راكد، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن ثبات اقتصاد منطقة العملة الموحدة، جاء في أعقاب انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث؛ ما منع الركود، الذي تم تعريفه على أنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الرابع.

وبحسب الصحيفة، واجه كل من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو صعوبات في أواخر عام 2023، مع انكماش ألمانيا بنسبة 0.3%، وعدم تسجيل فرنسا أي نمو للربع الثاني على التوالي، وفقًا لما أوردته "يوروستات"، الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، سجلت إيطاليا، التي كان من المتوقع في السابق أن تشهد ركوداً، نمواً بنسبة 0.2%، وتجاوزت إسبانيا التوقعات بتوسع بنسبة 0.6%، أي ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة 0.2%.