رغم التضخم خلال 2023.. شركات مصنعة تثبت قدرتها على البقاء

أظهرت بعض الشركات المصنعة قدرة على الثبات والأداء القوي في المبيعات في ظل تصاعد التضخم، مما يشير إلى المرونة على الرغم من مواجهتها للضغوط الاقتصادية متعددة الأوجه التي أعادت تشكيل سلوك المستهلك وديناميكيات السوق، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "Dawn".

وبحسب التقرير، فإنه "في حين أن الارتفاع في المبيعات واضح، بحسب محللي الصناعة، إلا أن هذا الارتفاع يمكن أن يُعزى إلى زيادات الأسعار وليس إلى زيادة في حجم أو كمية البضائع، ويشير هذا الجانب الدقيق، الذي كثيرًا ما يتم تجاهله في التقارير المالية للشركات المصنعة، إلى تباطؤ محتمل في مشتريات المستهلكين، مع اختيار المشترين للسلع الأصغر حجمًا كاستجابة إستراتيجية للقوة الشرائية المقيدة".

ويعد التحول الإستراتيجي نحو إدخال أحجام عبوات أصغر، لا سيما الأكياس التي يبلغ وزنها نصف كيلوغرام، وكيلوغرامًا واحدًا، بمثابة انعكاس ملموس لتكيف المستهلكين مع قدرات الشراء المحدودة، وكمثال على هذا المشهد الاقتصادي المتقلب، سجلت إحدى الشركات العالمية المختصة بالأغذية زيادة كبيرة في المبيعات، خلال 2023، مستشهدة بالنمو واسع النطاق عبر مجموعة منتجاتها والمساعي القوية لزيادة الطلب.