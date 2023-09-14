اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر قبل اجتماع المركزي الأوروبي

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار، اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر تقريبًا، إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأمريكية.

وارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مرة أخرى إذ يجد المتداولون صعوبة في تحديد ما تعنيه بيانات سوق العمل بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.16% إلى 104.56 بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.