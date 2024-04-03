لمواجهة عجز الموازنة.. الحكومة الفرنسية تتجه لفرض ضرائب جديدة

وعد رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، أمس الثلاثاء، بمقترحات لفرض ضريبة على الإيجارات والمعاشات بحلول يونيو/حزيران، لمواجهة عجز الموازنة.

ويأمل أتال من هذا الوعد تهدئة جزء من أغلبيته، التي تشعر بالقلق إزاء خطته لإصلاح التأمين ضد البطالة، وسوء توزيع الجهود لاستيعاب العجز.

وفي اجتماع بالجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء نيته تكليف الأغلبية بمهمة مسؤولة عن تقديم مقترحات بشأن فرض الضرائب على بضع فئات، بحلول يونيو/حزيران، ما يثير التساؤلات حول الهدف من هذه المهمة.

وفي حين أن فرصة زيادة الضرائب لاستعادة الموازنة العامة تقسم المعسكر الرئاسي، أعلن أتال إنشاء مجموعة عمل بشأن فرض الضرائب على الإيجارات، المعاشات التقاعدية، وفق صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة لمجموعة النهضة في الجمعية الوطنية: "سنحل هذا النقاش معًا، لأنه لا ينبغي لنا أن نعاني، بل يجب أن نكون في موقع الهجوم"، من أجل "المضي قدمًا بطريقة منسقة ومتماسكة".

وأعرب عن أمله في أن "تشارك الأغلبية بأكملها" في هذا العمل الذي سيتولى تنفيذه مقرر الميزانية، جان رينيه كازينوف.

لا الطبقات الوسطى ولا الشركات

والأسبوع الماضي، فتح أتال الباب أمام فكرة فرض الضرائب، وقال على قناة "تي.إف.1"، إنه "لم يكن لديه مطلقًا فكرة حول موضوع" الأرباح الفائقة، لكنه رفض لمس "خطين أحمرين"، هما الطبقات الوسطى والشركات.

وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أنها مسألة التمييز بين "الثروة التي تخلق فرص العمل والثروة الراكدة" في إشارة إلى العقارات المستأجرة.

وسيتم تطبيق الضرائب من ميزانية عام 2024؛ ما سيتطلب قانونًا لتصحيح هذه الميزانية، ولن يقتصر التطبيق على شركات الطاقة فحسب، إنما يمكن أن يتعلق بالإيجارات المستلمة، أو دخل سوق الأوراق المالية، أو التأمين على الحياة، أو حتى ضريبة الثروة العقارية.