"فيات" الإيطالية تفتح مصنع سيارات في الجزائر

افتتحت شركة فيات الإيطالية التابعة لمجموعة "ستيلانتيس"، اليوم الاثنين، مصنعًا لتجميع السيارات في وهران، غرب الجزائر، بطاقة إنتاج أولية تبلغ 50 ألف سيارة في السنة من أربع طرازات.

وأكد المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس، كارلوس تافاريز، في حفل الافتتاح: "أنجزنا مصنعًا في وقت قياسي، وهو عام واحد، بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 ألف سيارة في السنة، ما يدل على ثقتنا بالسوق الجزائرية".

وأضاف أن المجموعة "فتحت 50 معرض بيع يديرها 900 موظف، لبيع 9 طرازات من علامتي فيات وأوبل، وتم استيراد 75 ألف سيارة فيات، و3 آلاف من أوبل" لطرحها في السوق الجزائرية خلال عام 2023 قبل افتتاح المصنع.

ووعد تافاريز أن تصل نسبة صناعة أجزاء السيارة محليًا 35% في عام 2026، بعد إضافة الهيكل المعدني والطلاء، أي سنتين قبل الموعد الذي حددته الحكومة ببلوغ 30%.