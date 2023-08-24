ارتفاع أسواق الخليج الرئيسة قبل خطاب رئيس المركزي الأمريكي

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع اقتراب المؤشر السعودي من إنهاء ثلاث جلسات من الخسائر قبل اجتماع محافظي بنوك مركزية عالمية في جاكسون هول.

وأحيت مجموعة من عمليات المسح لنشاط الصناعات التحويلية الضعيف الآمال بأن البنوك المركزية ربما انتهت من تشديد السياسة النقدية رغم أن ذلك قد يتغير بناء على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في القمة السنوية بولاية وايومنج، غدًا الجمعة.

وصعد المؤشر السعودي 0.4% ليقترب من إنهاء ثلاثة أيام من الخسائر مع ارتفع سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 0.4%.

وزاد مؤشر دبي 0.2% مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.2% وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.9%.وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%.

وصعد المؤشر القطري 0.4% مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 1%.