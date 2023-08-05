ملاطية التركية تصدر مشمشاً مجففاً بقيمة 435 مليون دولار

حققت ولاية ملاطية جنوبي تركيا، صادرات من المشمش المجفف بقيمة 435 مليون دولار، وذلك خلال موسم 2022-2023، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس بورصة التجارة في ملاطية، رمضان أوزجان.

وقال أوزجان، خلال تصريحات صحفية، إن موسم تصدير المشمش المجفف بدأ في أغسطس/ آب 2022 وانتهى في 13 يوليو/ تموز 2023، مؤكداً أن تصدير المشمش المجفف متواصل رغم السلبيات التي ألحقها الزلزال.

وقال: "صدرنا 80 ألفا و606 أطنان من المشمش المجفف في غضون 12 شهرا، وحققنا دخلًا بقيمة 435 مليونا و546 ألف دولار للبلد والمنطقة واقتصاد ملاطية".

وشدد أوزجان على أنهم يستهدفون تصدير مشمش مجفف في الموسم المقبل بقيمة 750 مليون دولار.