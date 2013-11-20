ارتفاع فاحش بإيجارات عقارات السعودية وصل إلى 3000%

تضاعفت إيجارات بعض العقارات في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وغير متوقع وصلت نسبته إلى 3000% ما أثار استنكار خبراء اقتصاديين.

وذكرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة - غرب السعودية - إن الأسعار تضاعفت في المناطق المحيطة بالمستودعات التي تؤجرها للمستثمرين في منطقة الخمرة بنسبة تجاوزت 3000% في بعض المناطق، بينما لم تتغير أسعار الإيجارات في منطقة المستودعات على مدى الأربعين عاماً السابقة.

وقالت الغرفة في بيان أصدرته الثلاثاء إنها "تضطلع كمنظمة اقتصادية عامة بخدمة أكثر من 70 ألف منتسب من أصحاب وصاحبات الأعمال، وتسعى للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مجاملة عدد قليل من المستثمرين على حساب البقية".

وكان عدد من المعترضين على رفع الإيجارات لوحوا بأنهم سيلجؤون إلى ديوان المظالم، وفي وقت سابق انتقد مستثمرون ورجال أعمال سعوديون الشروط التعجيزية والفساد والبيروقراطية التي تجبر الكثير من رؤوس الأموال السعودية على الهروب باستثماراتهم من المملكة وتأسيس مشاريعهم في الخارج.

ويهدد ارتفاع الإيجارات حوالي 400 مصنع ومنشأة ومستودع في السعودية بالإغلاق وتوقف استثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال وخروج 3 آلاف عامل سعودي من سوق العمل.