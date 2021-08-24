بلومبيرغ: انتعاش سوق العقارات في دبي لأعلى مستوى في 8 سنوات

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الصفقات التجارية في سوق العقارات السكنية بمدينة دبي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2013 في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد تزايد الإقبال على شراء الشقق السكنية والمنازل المستقلة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتفصيلاً، فقد ارتفع متوسط الأسعار للوحدات السكنية بنسبة 2.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع حجم الطلب الذي شكل دعما أعاد لقطاع العقارات حيويته وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وفقاً لشركة “سي بي أر إي غروب“ للاستشارات العقارية.

وفي مقابلته مع الوكالة، قال تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة ”سي بي آر إي“: ”نظرا لقوة الطلب الذي يدعم السوق، فقد شهدنا أداء الأسعار يتحسن بطريقة كبيرة“. ومع ذلك، فإن الزيادة تأتي من قاعدة منخفضة مقارنة بالأسعار في شهر يونيو 2020، عندما كانت الأسواق تعاني من عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا.

وذكرت ”سي بي أر إي“ أن أحجام الصفقات ارتفعت في النصف الأول، إذ قفزت بنسبة 69.2 %، عن مثيلتها في العام 2019 وبنسبة 46.4 % عن نفس الفترة في العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن انتعاش سوق العقارات الفاخرة جاء لحزمة من الأسباب منها أن المدينة الإماراتية أصبحت ملاذاً للأثرياء الأوروبيين الهاربين من الإغلاق، والآخرين الذين جذبتهم سهولة الحصول على التطعيم ضد مرض كوفيد -19، وباعتبارها مركزاً للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط فقد شكل ذلك مغريات إضافية، عززت توافد الأثرياء لينعشوا السوق الذي عاش حقبة من الانكماش العقاري بدأت منذ ما يقارب سبع سنوات وتسببت في تقليص أكثر من ثلث القيم الحقيقية.

وأضاف التقرير أن سوق الإسكان حقق طفرة امتدت في جميع أنحاء العالم، فقد ارتفعت التقييمات بأسرع وتيرة لها منذ عام 2006، وفقاً لشركة ”نايت فرانك“.

في وقت سابق من هذا العام، قالت شركة ”أتش أس بي سي هولدينغز“، إن تزايد الطلب على المنازل الكبيرة خلال الجائحة، عزز سوق العقارات في دبي، مردداً وجهة نظر المحللين في شركة ”مورغان ستانلي“ الذين يتوقعون أن يستمر الارتفاع لعدة سنوات.

وشهد العام الحالي أدنى مستويات العرض منذ عام 2012، فقد جرى الانتهاء من 18616 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليم 37466 وحدة إضافية على مدار العام، وهو معدل أقل بـ 83 ألف وحدة كان متوقعا في البداية، بحسب ما قالته شركة ”سي بي آر إي“.

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة ”سي بي آر إي“ أنه من غير المتوقع أن يحدث ارتفاع في الأسعار حالاً، فيما ستظل القدرة على تحمل التكاليف.

وتستمر إيجارات المنازل في الانخفاض، فقد انخفضت بنسبة 5.9% في العام حتى شهر يونيو 2021، ما يوضح التحدي الذي يواجه السوق بصفة عامة، أما الشقق فقد انخفضت إيجاراتها بنسبة 8.1% في المتوسط بسبب الزيادة المستمرة للعروض، فيما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 10.1%.