"سكاي أبوظبي" العقارية تستثمر مليار دولار في مصر بحلول 2023

قال عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة ”سكاي أبوظبي للتطوير العقاري“، التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية العقارية، إن شركته تسعى لاستثمار 15 مليار جنيه (959 مليون دولار) في مصر خلال العامين المقبلين، منها أكثر من 4 مليارات جنيه في مشروعين جديدين سيتم الإعلان عنهما قبل نهاية هذا العام.

وأضاف عجمي: ”نحن الآن في المراحل النهائية للمفاوضات سيكون أحدهما بالساحل الشمالي، والآخر بالقاهرة الجديدة، سيتم استثمار أكثر من أربعة مليارات جنيه في المشروعين وسنعلن عنهما قبل نهاية العام“.

وأردف قائلا: ”اشترينا 23 فدانا بالعاصمة الإدارية في مارس/آذار 2020 بسعر 5500 جنيه للمتر المربع وسافرنا بعدها للإمارات، ولم نعد إلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ودشنا المشروع وبدأنا البيع فيه خلال مارس الماضي“.

وأوضح أن ”المشروع عبارة عن ألف وحدة سكنية و15 ألف متر مربع إداري وتجاري، مبيعات المشروع تجاوزت المليار جنيه خلال أقل من ستة أشهر، وسنعلن عن بدء البيع في الجزء الإداري والتجاري خلال سبتمبر المقبل“.

وتأسست شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري بمصر في فبراير/شباط 2021، ودشنت أول مشروع لها في مارس/آذار بالعاصمة الإدارية، وتتطلع الشركة للاستفادة من الزخم الكبير في قطاع العقارات بمصر، وهو البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، وتحاول جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات وقطاعات أخرى من الاقتصاد.

وتبدأ قيمة الوحدة السكنية في المشروع من 1.4 مليون جنيه بفترة سداد بين ثماني وعشر سنوات وبمساحات تبدأ من 110 أمتار مربعة، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

وبحسب عجمي، تستثمر الشركة أربعة مليارات جنيه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتتوقع مبيعات بنحو 4.4 مليار جنيه، على أن تبدأ تسليم المشروع في 2024.

ولم يخض عجمي في أي تفاصيل خاصة برأسمال الشركة المصرية، الذي أفاد بأن الشركة الأم ستستثمر 15 مليار جنيه في مصر خلال عامين في نحو 3 إلى 4 مشروعات عقارية بتمويل ذاتي كامل من الشركة، فالسوق العقارية المصرية واعدة وبها فرص استثمارية كبيرة وطلب كبير على العقار“.