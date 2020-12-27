"جي إف إتش" البحرينية تستحوذ على حصة أغلبية في "روبوك" البريطانية

قالت مجموعة ”جي إف إتش“ المالية البحرينية، اليوم الأحد، إنها استحوذت على حصة أغلبية في شركة آسيت مانيجمنت (R A M) في المملكة المتحدة.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل عن قيمة الصفقة أو نسبة الحصة التي استحوذت عليها ”جي إف إتش“ المالية، لكن البيان قال إن شركة روبوك ستواصل عملها بشكل مستقل، وتوقع أن تنعكس الصفقة بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

يشار إلى أن مجموعة ”جي إف إتش“ تأسست عام 1999 في البحرين، والمدرجة في بورصات البحرين، الكويت، ودبي، تعمل كمصرف إسلامي استثماري، وتنشط في 4 مجالات استثمار رئيسية، هي: إدارة الثروات، الخدمات المصرفية التجارية، إدارة الأصول والأسهم الخاصة، والتطوير العقاري.

أما ”روبوك آسيت مانيجمنت“ البريطانية، فقد تأسست عام 2009، وتعمل في إدارة الأصول العقارية واللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، فإن استثمارات الأصول التي تديرها الشركة البريطانية تتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار)، حيث تمتلك 85 عقارا في المملكة المتحدة وأوروبا، كما تدير الأصول نيابة عن مستثمرين أفراد ومؤسسات في المملكة المتحدة، والهند، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.