العبّار: علمتُ بخطة تنظيم العقار بدبي عبر وسائل الإعلام

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع تغييرًا في النشاط بعد قرار حاكم دبي تشكيل لجنة جديدة للقطاع العقاري لتنظيم المعروض في السوق العقارية.

وأضاف العبار، بحسب وكالة ”رويترز“، أنه ليس على دراية بخطط اللجنة، وأنه علم بشأنها من وسائل الإعلام.

وإعمار عضو في اللجنة التي ستتولى تنظيم المشروعات وتجنب المنافسة بين الشركات الخاصة وشبه الحكومية.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أمس الأول الاثنين، تشكيل لجنة عليا برئاسة نجله مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في إمارة دبي للسنوات العشر المقبلة.