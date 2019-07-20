العراق.. 29 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية في بغداد‎‎

أعلن محافظ العاصمة العراقية بغداد فلاح الجزائري اليوم السبت، عن إنشاء مدينة صناعية في بغداد، تساهم في إضافة 50 ألف فرصة عمل.

وقال الجزائري في بيان، قد “ تم رصد مبلغ قدره 29 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية كبيرة جنوب شرق العاصمة، بعد اكتمال التخطيط العمراني والتصاميم الخاصة بالمدينة“.

وأضاف ”تمت المصادقة على مشروع مدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في قضاء النهروان، حيث خصصت لها مساحة (2000) دونم داخل الحدود البلدية للقضاء، بعد اكتمال المخطط العمراني والتصميم الخاص بها“.

ولفت إلى أن ”المدينة الصناعية تتضمن النشاطات الصناعية والسكنية والاقتصادية كافة، والسقف الزمني لإنجاز المشروع 7 أعوام، وتبلغ كلفته نحو 29 مليون دولار“.

وشهد العراق خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن، توقف المئات من مشاريع البنى التحتية، بسبب الفساد المالي والإداري والمحسوبية في إحالة تلك المشروعات إلى الشركات، فضلًا عن أن بعضها شركات وهمية.