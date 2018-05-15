تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكني في السعودية

تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكني في السعودية

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

كشفت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج “سكني 2018″، الذي شهد تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وتم الإعلان عن 8115 وحدة سكنية، و5197 أرضًا مطورة، و8300 قرض عقاري، وبلغ عدد المستفيدين 21612.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن 4 دفعات خلال العام الحالي تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج.

وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام تخصيص 300 ألف منتج ضمن برنامج “سكني”.

وفي الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الرابعة من برنامج “سكني”، حيث شملت تخصيص 21.8 ألف منتج سكني وتمويلي.

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