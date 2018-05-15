تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكني في السعودية

كشفت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج “سكني 2018″، الذي شهد تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وتم الإعلان عن 8115 وحدة سكنية، و5197 أرضًا مطورة، و8300 قرض عقاري، وبلغ عدد المستفيدين 21612.

يبدأ الآن البث المباشر لمؤتمر #برنامج_سكني للدفعة الخامسة، كما يسرنا استقبال أسئلتكم للإجابة عليها من قبل المتحدثين. https://t.co/BQia3fWWpV — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) ١٥ مايو ٢٠١٨

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن 4 دفعات خلال العام الحالي تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج.

وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام تخصيص 300 ألف منتج ضمن برنامج “سكني”.

وفي الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الرابعة من برنامج “سكني”، حيث شملت تخصيص 21.8 ألف منتج سكني وتمويلي.