“نخيل العقارية” تخطط لبناء مجمعات جديدة للتسوق خارج دبي

قال رئيس مجلس إدارة نخيل للتطوير العقاري ومقرها دبي، علي راشد لوتاه، إن الشركة تتوقع إبرام المزيد من الصفقات لبناء مجمعات للتسوق خارج الإمارة، مع نضوج سوقها المحلية، بينما تنشط المشروعات في أجزاء أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتفقت نخيل، التي طورت جزرًا على شكل نخلة قبالة ساحل دبي، هذا الشهر على صفقة لتطوير مجمع للتسوق في الشارقة، وهو أول مركز تسوق لها خارج دبي.

وقال لوتاه لـ”رويترز” على هامش مؤتمر في مدريد: “خاطبنا كيانات أخرى في الإمارات الشمالية وإمارات أخرى بشأن فرص جديدة للتجزئة”.

وأضاف: “وقعنا عقدًا واحدًا لمشروع للتجزئة في الشارقة وسنعلن المزيد في إمارات أخرى”.

وقال لوتاه إنه “لا تزال هناك فرص وفيرة للمطورين رغم ضعف المعنويات بشأن سوق العقارات في منطقة الخليج منذ منتصف 2014، حيث دفعت تقلبات أسعار النفط الحكومات لخفض الإنفاق”.

وتابع: “هناك دائمًا تصحيحات في السوق، لكن لا يوجد هبوط حاد في الأسعار. لا تزال المواقع الجيدة تحتفظ بأسعار جيدة”. مشيرًا إلى أنه “سيتم إطلاق بعض المشروعات الجديدة قريبًا جدًا. نحن انتقائيون جدًا بشأن ما سنطلقه، من حيث المكان والموعد، من مشاريع تجارية وسكنية”.

وأضاف لوتاه، أن “معظم مشروعات التجزئة الجديدة لنخيل داخل مشروعات قائمة مثل جزيرتي نخيل وديرة، وهي الجزء الأخير من خطة لجذب 20 مليون زائر سنويًا بحلول 2020 وهو الموعد الذي ستستضيف فيه دبي معرض إكسبو وورلد”.

وردت نخيل على الهبوط في سوق العقارات السكنية بمزيد من التوسع في مشروعات الفنادق.

وكانت نخيل في قلب أزمة ديون دبي في 2009 بعدما انهارت أسعار العقارات، حيث قالت الشركة في 2016 إنها تعافت من إعادة هيكلة دين بقيمة 16 مليار دولار مع سداد الدفعة الأخيرة من استحقاقات صكوك.

وسجلت شركة التطوير العقاري المملوكة للدولة في كانون الثاني/يناير زيادة بلغت 58 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.