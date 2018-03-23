“كونسورتيوم” أمريكي سعودي يبني مشروعًا عقاريًا متعدد الاستخدامات في الرياض

أرست الهيئة العامة السعودية للاستثمار رخصة على “كونسورتيوم” يتألف من رجال أعمال أمريكيين وسعوديين لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، بمليارات الدولارات على مساحة 9.75 مليون متر مربع في العاصمة السعودية.

وتسعى الحكومة التي تواجه نقصًا في المساكن ميسورةِ التكلفة إلى شراكات مع مستثمرين عالميين، للمشاركة في برامجها للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة رؤية 2030.

وقال كونسورتيوم جلوبال بيزنس فنتشرز ومقره شيكاجو اليوم الجمعة، إنه يخطط لبناء ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربع في ثلاثة مواقع شمال الرياض.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن قيمة العقد أو الإطار الزمني للمشروعات.

وفي مايو أيار، أبلغ وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل رويترز، بأن الوزارة تخطط لمشروع بقيمة 100 مليار دولار، لبناء مليون مسكن منخفض التكلفة خلال السنوات الخمس القادمة، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات تطوير عقاري محلية وعالمية.