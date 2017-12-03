“رحيل الوافدين” يتسبب بجمود حركة العقارات في الكويت

أكد مسؤول كبير في اتحاد العقاريين في الكويت، أن رحيل الوافدين عن البلاد تسبب في جمود حركة السوق العقاري الاستثماري.

وقال أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، قيس الغانم، إن “سوق المال الكويتي تأثر كثيرًا بتراجع سوق العقار وجمود حركة البيع والشراء فيه”.

وأضاف الغانم، أن “هبوط أسعار العقار عن الأعوام السابقة جاء بسبب حجم الإخلاءات من قبل الوافدين بالسكن الاستثماري، وتركهم الكويت لأسباب عديدة، ما قد يصل بهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد إلى مرحلة من الجمود”.

وأشار إلى أن “تراجع حركة البيع والشراء غلَّ أيدي أصحاب رؤوس الأموال المجمدة عن الاستثمار بالعقار، ومن ثم تأثر سوق المال بذلك سلبيًا”.

وأكد أنّ “الشارع الاقتصادي أبدى في العام 2014 تخوفه الشديد من الوصول إلى هذه الموجة”.

وبين، أن “أدوات الاستثمار بالكويت مكونة من جزئين رئيسيين، هما: العقار والأسهم، ولهما عوامل تأثيرية بالغة على الوضع الاقتصادي كأي دولة تعتمد على دخل واحد لاقتصادها الوطني هو النفط”.