وزارة العمل السعودية تعمل على بناء 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الأشد فقرًا

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على اتمام مشروع يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.

وقالت الوزارة إنها حصلت على فتوى تبيح لها استخدام أموال الزكاة لغايات توفير حلول تمويلية لمصلحة السكن، وفق ما ذكرته صحيفة “الحياة”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت اجتماعات، خلال الأسبوع الماضي، مع وزارة الإسكان، لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.

وتم العمل على تصميم اتفاق يضم ثلاثة أطراف مسؤولة عن تنفيذ المبادرات، وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، متضمنة جميع المسؤوليات والأدوار المنوطة بكل طرف.

وقالت وزارة العمل إن ما تم إنجازه يتيح لوزارة الإسكان إتمام البرنامج ،وتوفير 100 ألف وحدة سكنية.

وتم وضع معايير للفئة الأشد حاجة إلى السكن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، والخروج بقائمة الـ”100 ألف” الأشد حاجة إلى السكن بناء على “بيانات المستفيد، ومستوى الحاجة، والمنطقة الجغرافية”.