البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للسيطرة على انخفاض الروبل

رفع البنك المركزي الروسي الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3.5 نقطة مئوية ليصبح 12%، في مسعى للسيطرة على انخفاض سعر صرف الروبل في السوق.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 100روبل، بعد أن كان 75 روبلا قبل شهرين.

وجاء في بيان البنك المركزي، أن "مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في 15 آب/أغسطس 2023، بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% سنويًا"، وهو أعلى معدل للفائدة منذ أيار/مايو 2022.

وخالف قرار البنك المركزي توقعات الخبراء الاقتصاديين الروس، بأن يكون الرفع بمقدار 1.5 نقطة مئوية فقط.

وكان الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي هو الأول منذ 26 أيار/مايو من العام الماضي.

ويستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين رفع سعر الفائدة إلى أكثر من 12% خلال الاجتماع المرتقب للبنك في أيلول/سبتمبر.

ويتوقع هؤلاء انخفاض نسبة التضخم العام، التي وصلت إلى أعلى نطاق توقعته الحكومة لهذا العام 6.5%.

وتعاني موسكو من عقوبات فرضها الغرب، بعد انطلاق الحرب الروسية.