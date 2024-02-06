شركة بترولية سعودية تدرب موظفاتها لتسلمهن مهام القيادة

بدأت شركة سعودية للمنتجات البترولية، اليوم الثلاثاء، خطة تدريب متخصصة لموظفاتها بهدف تسليمهن مناصب قيادية، ضمن توجه عام لتمكين المرأة يشهد إقبالاً في السعودية، ووصل إلى قطاع النفط الذي يهيمن عليه الرجال.

وأبرمت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، "غازكو"، اتفاقية مع مركز متخصص بتمكين وتدريب النساء، تحمل شعار "صورة تكتمل.. ورؤية تتحقق"، وتشمل عددا من البرامج والدورات، متعددة الأهداف.