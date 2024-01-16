ناقلات غاز روسيا وقطر تتجنب البحر الأحمر

اضطر موردو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك روسيا وقطر، لتجنب الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر؛ بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتعترض ميليشيا الحوثي في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر قبيل باب المندب؛ وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لقصف مشترك لأهداف في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.