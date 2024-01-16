ناقلات غاز روسيا وقطر تتجنب البحر الأحمر
اضطر موردو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك روسيا وقطر، لتجنب الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر؛ بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وتعترض ميليشيا الحوثي في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر قبيل باب المندب؛ وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لقصف مشترك لأهداف في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
ولجأت قطر لتحويل مسار ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال متجهة إلى أوروبا بعيدًا عن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، باتجاه رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، أو إلى جنوب شرق آسيا، وفقا لبيانات تتبع السفن كشفتها "بلومبرغ".
وذكرت الوكالة أنه تم تحويل مسار ناقلتين روسيتين أيضًا، إحداهما تنقل الوقود الأزرق من مشروع يامال الروسي، بعيدا عن المدخل الشمالي لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين.
وأشارت إلى أن إحدى السفينتين كانت تنتظر عند مدخل السويس، ومن المرجح أنها كانت تحمل غازا متجها إلى آسيا.
وكانت روسيا وقطر آخر موردتين رئيسيتين للغاز الطبيعي المسال تواصلان استخدام قناة السويس حتى الآن لخفض كلفة النقل وأوقات العبور، وفقًا للوكالة، التي أشارت إلى أن ناقلات الغاز شهدت أكبر انخفاض في الرحلات عبر البحر الأحمر، حيث انخفض عدد السفن بنسبة 96% مقارنة بالشهر الماضي.