تراجع أسعار النفط بعد عودة حقلين ليبيين للإنتاج

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الاثنين، بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 74.90 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت "شل" صادرات الخام النيجيري، مما أدى إلى شح الإمدادات.

وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.

وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.