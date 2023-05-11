الكرملين: بوتين قد يتحدث مع أردوغان بشأن اتفاق تصدير الحبوب

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية يمكن تمديده لشهرين آخرين على الأقل.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين وأردوغان قد يبحثان المسألة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إنهما لا يخططان لهذا في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنهما "يجريان اتصالات ببعضهما بسرعة كبيرة عند الحاجة".

وأحجم عن التعليق على المحادثات بينما لا تزال جارية.