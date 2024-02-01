أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس

قال مصدران في أوبك+ اليوم الخميس، إن المجموعة ستبت في أوائل مارس آذار، فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها في الربع الأول من العام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.

وقال مصدرا أوبك+، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن التخفيضات ستخضع للمراجعة في مارس آذار، ثم إعلان بشأن موعد تجديدها إذا تقرر ذلك كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية السابقة لأوبك+.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء من دول منتجة كبرى في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، عن بعد للتباحث بشأن السوق ومستويات إنتاج النفط، ولم يعلنوا عن أي تغيير في السياسة.