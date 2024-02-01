أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس
قال مصدران في أوبك+ اليوم الخميس، إن المجموعة ستبت في أوائل مارس آذار، فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها في الربع الأول من العام.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.
وقال مصدرا أوبك+، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن التخفيضات ستخضع للمراجعة في مارس آذار، ثم إعلان بشأن موعد تجديدها إذا تقرر ذلك كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية السابقة لأوبك+.
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء من دول منتجة كبرى في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، عن بعد للتباحث بشأن السوق ومستويات إنتاج النفط، ولم يعلنوا عن أي تغيير في السياسة.
وقال مصدر آخر في أوبك+: "كان الاجتماع إيجابيا للغاية وسريعا وما لاحظناه هو أن هناك مستوى جيدا من الترابط بين الأعضاء. وتجدد إعلان التعهدات".
ويمكن للجنة، المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع لأوبك+ بالكامل أو تقديم توصيات بشأن السياسة إذا لزم الأمر.
وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع، إن اللجنة راجعت بيانات إنتاج النفط في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول ولاحظت "امتثالا كبيرا" من الدول لقرارات الإنتاج.
وسلط بيان أوبك الضوء على الامتثال، قائلا إن "اللجنة ستواصل مراقبة" امتثال الدول لقرارات الإنتاج المتخذة في يونيو حزيران 2023، والتخفيضات الطوعية في نوفمبر تشرين الثاني 2023 وحزمة تخفيضات طوعية سابقة في أبريل نيسان 2023.
وفي حالة إلغاء التخفيضات التي جرى التعهد بها في الربع الأول، فستبدأ أوبك+ في إعادة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من بداية أبريل نيسان، ومن شأن ذلك الإبقاء على تخفيضات إنتاج تبلغ 3.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في وقت سابق.