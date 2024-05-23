شركة بحثية تستبعد زيادة تخفيضات "أوبك+" في الربع الثالث

قالت "سيتي ريسيرش" للأبحاث، في مذكرة، الأربعاء، إنها ما تزال تتوقع ألا تزيد "أوبك+" حجم تخفيضات الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت المذكرة: "زيادة التخفيضات ستكون على الأرجح مفاجأة ذات أثر إيجابي، لكنه يظل احتمالا ضعيفا من وجهة نظرنا".

وقالت أيضاً إن مؤشرات أسعار النفط لديها لا تزال تتجه لأن يسجل متوسط خام برنت 86 دولارا في الربع الثاني من 2024، لكن المتوسط بالنسبة للنصف الثاني من العام يتجه نحو 70 دولاراً ومتوسط 60 دولاراً في 2025.

وقالت المذكرة إنه "في الأشهر المقبلة، فإن المشهد الجيوسياسي فيما يخص النفط الخام، والذي يشمل ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية وحرارة الصيف والأعاصير التي تؤثر على عمليات التكرير، ينذر باحتمالات ارتفاع حتى منتصف العام".

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الأربعاء، متراجعة لليوم الثالث على التوالي، مع تجدد المخاوف حيال الطلب على النفط.

جاء ذلك بعد أن أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد يتم تأجيلها بسبب استمرار التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر، توقعت "سيتي للأبحاث" أن تتراجع أسعار النفط خلال 2024، مع وصول العقود الآجلة لخام برنت إلى 86 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 2024 و74 دولاراً في الربع الثالث.