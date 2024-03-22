رغم عمليات الاتحاد الأوروبي.."ميرسك" تواصل تجنب البحر الأحمر

قالت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه استئناف عبور البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة في المنطقة.

وعلقت ميرسك، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر يوم الخامس من يناير (كانون الثاني)، ومنذئذ حولت المسار إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وبدأت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر في فبراير (شباط) للمساعدة في حماية الطريق البحري الرئيس للتجارة من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية التي تقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.