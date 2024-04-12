مع تزايد الغلاء.. ملايين البريطانيين ألغوا مصاريف الترفيه والكماليات

كشفت دراسة حكومية حديثة عن إحصائيات صادمة تتعلق بمعاناة ملايين الأشخاص في بريطانيا نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر بلا هوادة.

وأفادت الدراسة التي أجرتها "هيئة السلوك المالي" البريطانية بأن نحو 7.4 مليون مواطن يكافحون للوفاء بالتزاماتهم المالية وسط الارتفاع المتنامي في تكاليف المعيشة.

وذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من الأسر لا تزال تعاني من ضائقة مالية، رغم الانخفاض الطفيف عن العام الماضي، بحسب "هيئة الإذاعة البريطانية".

وسلطت الدراسة، التي أجريت حتى يناير/كانون الأول 2024، الضوء على مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الكثير من البريطانيين.

ويواجه ما يقرب من 5.5 مليون بالغ، أي واحد من كل 9 أشخاص، صعوبات في سداد الفواتير أو خدمة التزامات الائتمان على مدى الأشهر الستة الماضية.

ومن المثير للقلق، حسب التقرير، أن نسبة مماثلة من السكان، نحو 5.9 مليون بالغ، أفادوا بعدم وجود دخل متاح للإنفاق.

علاوة على ذلك، يؤكد الاستطلاع أن 14.6 مليون فرد، أي ما يقرب من 28% من المشاركين، أعربوا عن درجات متفاوتة من الضغوط المالية أو الصعوبة الصريحة في إدارة شؤونهم المالية.