تتعلق بالمفاعلات المتقدمة.. الإمارات توقع اتفاقية مع شركة بيل غيتس النووية

قالت شركة "تيرا باور" للمفاعلات النووية المتقدمة المملوكة لبيل غيتس، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية المملوكة لدولة الإمارات، إنهما اتفقتا على دراسة التطوير المحتمل للمفاعلات المتقدمة في الإمارات والخارج.

وتأتي مذكرة التفاهم مع سعي دولة الإمارات لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية وتعهد أكثر من 20 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) في دبي بزيادة نشر المفاعلات النووية 3 أضعاف هذا العقد لمكافحة تغير المناخ.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال حفل التوقيع، إن دولة الإمارات تتطلع إلى مستقبل للإلكترونات والجزيئات النظيفة التي سيتم تحويلها إلى واقع ملموس من خلال المفاعلات المتقدمة.