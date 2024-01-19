بعد ضغوط أمريكية.. الصين توقف قبول مدفوعات روسيا بالدولار

كشفت صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن العديد من البنوك الصينية انصاعت للضغوط الأمريكية، ورفضت سداد المدفوعات بالدولار مع روسيا بعد تشديد العقوبات الأمريكية في ديسمبر 2023.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر في السوق المصرفية المحلية، أن بعض المصارف الصينية الكبرى أوقفت أيضًا علاقات المراسلة مع نظيراتها الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تشديد الرقابة على الامتثال للقيود المفروضة على الاتحاد الروسي، والاستعداد لفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية، ما دفع أكثر البنوك الصينية إلى التوقف عن سداد المدفوعات بالدولار مع روسيا، حسبما أكد أليكسي بوروشين، عضو المجلس العام للأعمال في روسيا والمدير العام لشركة First Group JSC، "إزفستيا".

وأفاد في الوقت نفسه، بأن المعاملات باليوان بين روسيا والصين ما زالت سارية على قدم وساق، وأوضح أن الشركة أجرت آخر عملية تحويل باليوان قبل أيام معدودة.