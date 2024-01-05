توقف عمليات توريد الغاز من تركمانستان إلى إيران

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن عمليات توريد الغاز من تركمانستان إلى إيران توقفت لأسباب غير معلومة.

ولم تكشف الوكالة إن كان وقف واردات الغاز إلى إيران سيكون مؤقتاً أم سيطول، وما إذا كان ناتجاً عن أسباب فنية أم ناتج عن قرار معين.

وفي يونيو/حزيران 2022، تم توقيع اتفاقية تبادل الغاز بين إيران وتركمانستان وأذربيجان، وتم مضاعفة هذا العقد بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى لتبادل أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز بين تركمانستان وأذربيجان عبر إيران.

وفي العام الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًّا (بالإضافة إلى المبادلة) من تركمانستان.