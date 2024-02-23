الجزائر وموريتانيا تدشنان 4 مشاريع على حدودهما
أشرف الرئيسان الجزائري والموريتاني، الخميس، على تدشين معبرين حدوديين وإطلاق طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة حرة.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مطار تندوف الجزائري، قبيل انطلاق جولتهما.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية، للرئيس الموريتاني، وتم استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين.
وبحسب بيانين للرئاستين الجزائرية والموريتانية، يشرف الرئيسان "على تدشين معبرين حدوديين وإعطاء إشارة انطلاق مشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيسين أجريا محادثات ثنائية في القاعة الشرفية لمطار تندوف.
وأضافت أن "الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفًا لتبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات وتعزيزًا ملحوظًا للتشاور والتنسيق بين البلدين".
أهمية المشاريع
ولفتت الوكالة إلى أن "مشروع الطريق البري الذي يربط بين مدينتي تندوف في الجزائر والزويرات في موريتانيا، يمتد على مسافة تقارب 800 كيلومتر، وتكفلت مؤسسات جزائرية بمختلف مراحل الإنجاز".
وستكون منطقة التجارة الحرة "المقار"، بمثابة بوابة للجزائر نحو أفريقيا الغربية، لتضاف إلى مناطق حرة أخرى للتبادل التجاري تقرر استحداثها في كل من تين زاوتين وتيمياوين وبرج باجي مختار والدبداب، جنوب البلاد، بحسب الوكالة الجزائرية.
وأضافت أن "المعبر البري الحدودي الرابط بين البلدين، سيكون له بالغ الأثر في الرفع من حجم المبادلات التجارية التي تعرف حاليًا تناميًا مستمرًا".
وأشارت الوكالة، إلى أن "الجزائر تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا، إذ سجلت قيمة الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا ارتفاعًا خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت نسبته 200%".