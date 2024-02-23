الجزائر وموريتانيا تدشنان 4 مشاريع على حدودهما

أشرف الرئيسان الجزائري والموريتاني، الخميس، على تدشين معبرين حدوديين وإطلاق طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة حرة.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مطار تندوف الجزائري، قبيل انطلاق جولتهما.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية، للرئيس الموريتاني، وتم استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين.