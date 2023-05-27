مشروع "طريق التنمية".. شريان لإنعاش الاقتصاد المستدام غير النفطي للعراق

انطلقت أعمال مؤتمر "طريق التنمية" في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، بمشاركة 10 دول، 6 منها جيران العراق، فيما وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المشروع بأنه شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات، ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي.

وتحتضن العاصمة بغداد المؤتمر الذي تشارك فيه دول الخليج العربي باستثناء البحرين التي اعتذرت عن الحضور في اللحظات الأخيرة لأسباب فنية، بحسب السلطات العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إن "طريق التنمية بما يحمله من منصّات للعمل، وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية، ورافعات اقتصادية، هو خطةٌ طموح ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة، وهذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباطٍ تخدم جيران العراق والمنطقة".