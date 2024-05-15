حرائق كندا ترفع أسعار النفط وتوقعات بتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 82.71 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً أو 0.5% إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0016 بتوقيت غرينتش.

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يومياً، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.