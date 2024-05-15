حرائق كندا ترفع أسعار النفط وتوقعات بتراجع المخزونات الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 82.71 دولار للبرميل، وفق "رويترز".
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتاً أو 0.5% إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0016 بتوقيت غرينتش.
وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يومياً، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان.
وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيداً، قال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
ونقلت مصادر في السوق عن أرقام "معهد البترول الأمريكي"، الثلاثاء، قولها إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن أرقام "معهد البترول الأمريكي" أظهرت انخفاض مخزونات الخام 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو/ أيار.
وتراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.