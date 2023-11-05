السعودية وروسيا تعتزمان مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط

أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدّرين للنفط في العالم، اليوم الأحد، مواصلة الخفض الطوعي لإنتاجهما من النفط حتى نهاية العام مع استمرار تأثر الأسواق بالمخاوف المتعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي.

وقال البلدان إنهما سيراجعان تخفيضاتهما من النفط، الشهر المقبل، للنظر في تمديدها أو زيادتها.

وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية في بيان إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، وبذلك سيصل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول.

وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وفي أعقاب البيان السعودي، أعلنت موسكو أيضًا مواصلة الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.