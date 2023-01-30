طيران الإمارات تطلق أول رحلة تجريبية بـ"وقود مستدام"

وقالت الشركة، في بيان، إن الرحلة أوضحت "صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق".

وأكد عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن هذا "جزء من التزاماتنا تجاه القطاع والمبادرات البيئية".

وقال الرضا: "إذا حصلنا بحلول عام 2030 على 50% من الوقود باستخدام وقود طيران مستدام، فإن هذا سيكون إنجازا جيدا للغاية. ولكن هذا سيعتمد على قدرة الشركات على إنتاجه وتوصيله إلى المطارات".

وأشار الرضا أيضا، إلى أنه يتوجب على المنتجين "توفيره بأسعار معقولة"، مشيرًا إلى أن التكاليف المرتفعة قد تشكل "عائقا أمام شركات الطيران أو الشركات".

وسيعقد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دبي، في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.

ويعد قطاع الطيران من بين أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وتعمل شركات الطيران على تطوير تقنيات جديدة ونظيفة، من بينها تلك التي تخفض استخدام الوقود والانبعاثات.