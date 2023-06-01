صندوق الاستثمارات السعودي سيستحوذ على 30% من أسواق التميمي
ذكر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في السعودية، اليوم الخميس، أنه يخطط للاستحواذ على 30 % من شركة أسواق التميمي المحلية.
وقال الصندوق، الذي يدير أصولا قيمتها تتجاوز 620 مليار دولار، إنه وقع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في أسواق التميمي.
وأضاف أن الصفقة، التي ستشمل زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة، تتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وشركات وطنية رائدة.
وأردف الصندوق في بيان: "سيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي من الاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محليا في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة".
وتابع: "سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة".