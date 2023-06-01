صندوق الاستثمارات السعودي سيستحوذ على 30% من أسواق التميمي

ذكر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في السعودية، اليوم الخميس، أنه يخطط للاستحواذ على 30 % من شركة أسواق التميمي المحلية.

وقال الصندوق، الذي يدير أصولا قيمتها تتجاوز 620 مليار دولار، إنه وقع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في أسواق التميمي.