إيرلندا.. خلل تقني أتاح سحب مبالغ غير متوفرة في حسابات العملاء

قدم بنك إيرلندا اعتذارا، الأربعاء، إثر خلل تقني سمح للعملاء بسحب أو تحويل أموال تتجاوز قيمتها تلك المتوفرة في حساباتهم.

وعقب انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكّلت الطوابير الطويلة أمام بعض آلات سحب النقود الثلاثاء تواصلت حتى الليل، مما أدى إلى استدعاء الشرطة.

وأفادت بعض التقارير بأن عملاء لم تكن هناك أي أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب مبلغ يصل إلى ألف يورو (1100 دولار).

وأكد المصرف، بأن الأموال التي تم سحبها أو تحويلها، بما في ذلك المبالغ تتجاوز الحدود الطبيعية، ستُخصم من حسابات العملاء، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يغرقهم في الديون.

وعقب إصلاح العطل، قال المصرف "قد تظهر عمليات الدفع في الحسابات التي تمّت ليلا خلال اليوم، نعتذر بصدق على الفوضى التي تسبب بها هذا العطل، نعرف بأنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها العملاء منّا".

وأكد مؤسس موقع AskAboutMoney.com برندان برجيس شبكة "آر تي إي" بأن على المصرف تحسين أنظمته المعلوماتية، مضيفا "إذا كنتم تعلمون أنه ليس لديكم المال ولكن قمتم بسحب مبلغ ألف يورو.. فهذا احتيال، وهذا لا علاقة له بتعطل أنظمة البنك".

وسبق أن فرض المصرف المركزي الإيرلندي غرامات على بنك إيرلندا لقصور في أنظمته المعلوماتية، وقال إنه يراقب تداعيات العطل.