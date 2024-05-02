المقاطعة ملاذ الليبيين لمواجهة "لهيب" الأسعار

وأوضحت في حديثها لـ"إرم نيوز" أن "الأجهزة الرقابية غائبة تمامًا عن المشهد وتركت المواطن يواجه استفحال غلاء الأسعار، لذلك أؤيد بشدة حملة المقاطعة التي بدأت، لن نقتني إلا الضروريات".

وبدأت قبل أيام حملات في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مقاطعة السلع، التي زادت أسعارها في وقت تواجه فيه البلاد، مأزقًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي رغم ثرواتها الضخمة.

سلاح المقاطعة

وقال نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في ليبيا، أحمد الكردي، إن "حملات المقاطعة تتوسع لتشمل اللحوم الحمراء، بعدما وصل سعر كيلو لحم الخروف الوطني إلى 80 دينارًا" .

وفيما وصل سعر قنطار الإسمنت إلى 50 دينارًا، اعتبر الكردي في تصريحات نقلها تلفزيون "الوسط" المحلي، أنه "من غير المعقول ارتفاع أسعار الإسمنت إلى مستويات غير مسبوقة، وجميع المصانع تملكها الدولة، مع احتكار قلة للمنتج، ومن ثمة بيعها بسعر مضاعف".