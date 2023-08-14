تقرير: البنزين والغذاء يهددان بتعطيل مسار التضخم الهبوطي في أمريكا

يرى اقتصاديون أن التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو بعض التقلبات في الأشهر المقبلة، بعدما واصل هبوطه في تموز/يوليو الماضي، فيما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية لتعطيل مساره الهبوطي.

ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تموز/يوليو بنسبة 0.2%، وهي النسبة ذاتها للشهر الذي سبقه، ما يمثل انخفاضا حادا عن التضخم في شهر حزيران/يونيو 2022 بنسبة 1.2%.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يضع استمرار القراءات الشهرية المعتدلة، التضخم على مسار نحو الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي يبلغ 2% بحلول أواخر 2023 أو أوائل 2024.

لكن هناك قوة هبوط قوية على التضخم آخذة بالانعكاس في هذا الوقت.

فقد قفز البنزين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022، الأمر الذي دفع معدل التضخم إلى 9.1% لمدة 12 شهرا.

والآن يتجه البنزين للأعلى مرة أخرى، وفي الوقت الذي ارتفع فيه سعره بنسبة 2% فقط فإن هناك مكاسب ستطرأ عليه في المستقبل.

وكانت المواد الغذائية قد ساهمت في زيادة التضخم في الصيف الماضي بشكل كبير.

وارتفعت أسعار مواد البقالة بمعدل 1% شهريا حتى أيلول/سبتمبر الماضي، لكنها انخفضت بمعدل 0.1% من آذار/مارس حتى حزيران/يونيو من هذا العام، ثم قفزت في تموز/يوليو بنسبة 0.3%.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"