بايدن: أعتقد أن واشنطن "ستتجنب التخلف عن سداد" ديونها
عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام لتجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها.
وقال بايدن لصحافيين في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد"، على ما أوردت "فرانس برس".
وكان النائب الجمهوري باتريك ماكهنري قال في وقت سابق، إن اجتماعا بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأمريكية، انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم، وفق "رويترز".
وأكد النائب الجمهوري جاريت جريفز، أن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض "غير محدد الآن".
وقال ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، المتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.