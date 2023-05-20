بايدن: أعتقد أن واشنطن "ستتجنب التخلف عن سداد" ديونها

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين العام لتجنّب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها.

وقال بايدن لصحافيين في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد"، على ما أوردت "فرانس برس".