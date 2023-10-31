دراسة: 40% من الشباب الإسبان يواجهون عقبات في الحصول على عمل
أظهرت دراسة إسبانية أجرتها منظمة "المساعدة في العمل" غير الحكومية، أن 40% من الشباب الإسبان يواجهون صعوبات في الوصول إلى سوق العمل.
الدراسة التي نشرها موقع "إنفوباي" الإخباري، أشارت إلى أن إسبانيا تتصدر معدل البطالة بين الشباب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.8%. كما أن معدل البطالة بين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا يصل إلى 27.8%، وهو رقم أكثر من ضعف ما كان عليه منذ أزمة العام 2008.
وبحسب الدراسة، فإن ما يقرب من نصف الشباب الإسبان، 40٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما، يُمنعون من الوصول إلى سوق العمل، ما يعني أن 23% فقط من الشباب يعملون حاليًا في وظيفة مستقرة ومرضية تتيح لهم الحصول على السلع الأساسية مثل السكن.
وأشارت الدراسة إلى أن 30% من هؤلاء الشباب "يمرون بمرحلة انتقالية"، ويحاولون العثور على عمل، و47% آخرين لم يبدؤوا ذلك بعد، حيث إن هناك العديد من العوائق أمام هذا التحول إلى سوق العمل، وهي مشكلة لها أسباب هيكلية كعدم المساواة، والتعليم، وعدم الاستقرار.
وأوضحت الدراسة أن أكبر الاختلافات في إسبانيا توجد بين الشباب "المنتقلين" الذين يبحثون عن عمل وأولئك الذين لم يبدؤوا العمل، وذلك بسبب انخفاض نسبة الأشخاص الذين لا يدرسون ولا يعملون.
كما لفتت الدراسة إلى أنه في أمريكا اللاتينية، حقق ثلث الشباب فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما وظائف مستقرة ومرضية. وفي هذه المنطقة، لم يدخل أكثر من 50% من الشابات سوق العمل في بداية العام 2020.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري