دراسة: 40% من الشباب الإسبان يواجهون عقبات في الحصول على عمل

أظهرت دراسة إسبانية أجرتها منظمة "المساعدة في العمل" غير الحكومية، أن 40% من الشباب الإسبان يواجهون صعوبات في الوصول إلى سوق العمل.

الدراسة التي نشرها موقع "إنفوباي" الإخباري، أشارت إلى أن إسبانيا تتصدر معدل البطالة بين الشباب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.8%. كما أن معدل البطالة بين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا يصل إلى 27.8%، وهو رقم أكثر من ضعف ما كان عليه منذ أزمة العام 2008.

وبحسب الدراسة، فإن ما يقرب من نصف الشباب الإسبان، 40٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما، يُمنعون من الوصول إلى سوق العمل، ما يعني أن 23% فقط من الشباب يعملون حاليًا في وظيفة مستقرة ومرضية تتيح لهم الحصول على السلع الأساسية مثل السكن.