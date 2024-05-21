الدولار يرتفع وسط ترقب مؤشرات من الاحتياطي الاتحادي عن أسعار الفائدة

ارتفع الدولار مقابل اليورو، الاثنين، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم.

ولا يوجد استعداد لدى مسؤولي الاحتياطي الاتحادي لقول إن التضخم يتجه إلى هدف البنك المركزي والبالغ 2% بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في أبريل/ نيسان، حيث دعا كثيرون منهم اليوم الاثنين إلى استمرار توخي الحذر في السياسة.

وانخفض اليورو 0.05% مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.4% إلى 156.26 ين.

وارتفع الاسترليني 0.07% إلى 1.2711 دولار خلال اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% عند 0.6671 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 3% هذا الشهر وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.7% خلال اليوم عند 68715 دولار في أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع.