رغم تحسن الاقتصاد.. الأمريكيون يعانون من الكآبة والتشاؤم

على الرغم من دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الأمام بفضل نمو فرص العمل، وزيادة الأجور، تحدثت شبكة (CBSNEWS)، عن "ظاهرة" غريبة تصيب الأمريكيين تتمثل بالكآبة والتشاؤم تجاه الوضع الاقتصادي لبلادهم.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه الحالة التي يصفها خبراء بـ"الاهتزاز"، تعني أن الأمريكيين يبنون وجهات نظرهم الاقتصادية على "المشاعر"، وليس على ما يحدث بالفعل في حياتهم المالية.

وانخفض التضخم بشكل ملحوظ من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، لكن 75% من المستهلكين في الولايات المتأرجحة المحورية يرون أن التضخم يتصاعد في "الاتجاه الخاطئ"، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وترى الشبكة الأمريكية أن هذا التنافر في المشاعر مرده إلى عوامل مختلفة تتمثل بالضغوط المالية مثل مؤشر أسعار المستهلك، الذي فشل بتغطية تداعيات تصاعد نفقات الاقتراض الناتجة عن سعي بنك الاحتياطي الفيدرالي الحثيث لكبح جماح أعلى معدلات التضخم التي شهدها العالم منذ أربعة عقود، بحسب الشبكة.