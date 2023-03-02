وزير الخارجية السعودي: 8% من سكان العالم قد يواجهون الجوع في 2030

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة مواجهة التحديات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم، والتحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أسعار الفائدة، التي تؤثر على المشهد التنموي في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وركز فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس، على أهمية حل الصراعات والتوترات السياسية التي تعيق اتخاذ إجراءات فعالة بشأن مواجهة التحديات العالمية، التي تزيد من التفتت الاقتصادي.

وأكد أن مواجهة التغير المناخي تتطلب مواصلة العمل الجماعي، وتحسين سرعة وفاعلية الأطر المتعددة الأطراف من أجل التكيف مع البيئات المتغيرة والتهديدات الجديدة.

وأشار إلى أن الاقتصادات الرائدة التي تمثلها مجموعة العشرين تشكل وضعاً فريداً من نوعه في معالجة تلك المخاوف، مطالباً بأهمية توجيه جدول أعمال الاجتماع الوزاري نحو تحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، والحد من الآثار السلبية للمنافسة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.