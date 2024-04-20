النفط يغلق على ارتفاع بعد تصريحات إيران بشأن الهجوم الإسرائيلي

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21 في المئة عند التسوية إلى 87.29 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار 41 سنتا أو 0.5 في المئة، لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولاً، تسليم يونيو/ حزيران بمقدار 12 سنتاً إلى 82.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية اليوم فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قللت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أنه ليست لديها أي خطط للرد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخبير الاقتصادي لدى شركة ماتادور إيكونوميكس، تيم سنايدر: "لم يكن (الهجوم) سوى استعراض كبير، وبالتالي تراجعت الأسواق بالسرعة التي ارتفعت بها".

وكان المستثمرون يراقبون من كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ في 13 أبريل/ نيسان، التي جاءت رداً على غارة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية في الأول من أبريل نيسان على القنصلية الإيرانية في دمشق.