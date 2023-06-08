تراجع الاحتياطي الأجنبي في تونس لأقل مستوى في 4 سنوات

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى مستويات لا تتجاوز 91 يومًا من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، بحسب البنك المركزي التونسي.

وأظهرت أرقام المركزي التونسي انخفاض الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو/ حزيران، وهو ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.

ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويشترط المقرضون الدوليون الوصول لاتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات الصندوق رافضًا مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.